Erdoğan: "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı...
Erdoğan: "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı harekete geçmeye davet ediyorum"
Erdoğan: "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı harekete geçmeye davet ediyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu