08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48

Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor."

Kaynak: AA