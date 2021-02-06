Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor."
06.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:52
Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor.
Erdoğan: " (İslam düşmanlığı) Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu