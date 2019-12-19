: Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı

19.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:57

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." diyerek Birleşmiş Milletler'in reformize edilmesi gerektiği görüşünü yineledi.View on euronews

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