Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı
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Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." diyerek Birleşmiş Milletler'in reformize edilmesi gerektiği görüşünü yineledi.

19.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:45
Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." diyerek Birleşmiş Milletler'in reformize edilmesi gerektiği görüşünü yineledi.


Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda, konuşan Erdoğan, "İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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