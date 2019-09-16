Erdoğan: IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütlerine destek kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında, "Deaş'la mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık" dedi
16.09.2019 21:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com