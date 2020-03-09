Erdoğan: IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, buradaki konuşmasında "IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" dedi