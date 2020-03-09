Erdoğan: IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, buradaki konuşmasında "IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" dedi
09.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com