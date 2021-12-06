ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Ankara'daki görüşmesinin sorulması üzerine, "Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimiz, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlendirerek devam etmekte kararlıyız. Biz muhalefetin bu konudaki rahatsızlıklarını biliyoruz. Muhalefetin rahatsızlığına rağmen biz bu ilişkileri devam ettireceğizö dedi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra 19 ülkenin imzaladığı ve Taliban Yönetiminin verdiği sözleri tutması konusundaki açıklamalarıyla ilgili Erdoğan, "Özellikle kadın, çocukların eğitimi hassasiyetlerimiz arasındadır" değerlendirmesinde bulundu.

FAHİŞ FİYATLAR

TERÖR OPERASYONLARI

LARNAKA'DA CAMİLERE OPERASYON

Erdoğan açıklamasının sonunda, "Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar beyin açıklamaları ve bizim açıklamalarımı, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz. Bizim Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var, onların güvencesi Güney Kıbrıs yönetimindedir. Biz nasıl onlar için güvenceysek, aynı güvenceyi onların da vermesini bekliyorum" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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