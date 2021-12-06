Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız (1) - Haberler
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Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız (1)

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili soruya, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız" cevabını verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır.'

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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