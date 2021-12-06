Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız (1)

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili soruya, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız" cevabını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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