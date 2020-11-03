Erdoğan: "İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek."
03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:35
Erdoğan: "İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.
Erdoğan: "İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten