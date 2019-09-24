Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en...

Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en...

Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor.

24.09.2019 18:56
Erdoğan:

Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor."

Kaynak: AA
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