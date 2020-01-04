Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü
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Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü

Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:31
Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü

Erdoğan, ve Cumhurbaşkanları ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, İran Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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