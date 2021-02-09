Erdoğan: "İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz."

Erdoğan: "İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.