Erdoğan: "İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz."
09.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:19
Erdoğan: "İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.
Erdoğan: "İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş