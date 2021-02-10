Erdoğan: "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır."
10.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:45
Erdoğan: "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır.
Erdoğan: "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ