Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz."
13.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:02
Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz.
Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş