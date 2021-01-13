Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz."
13.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:56
Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz.
Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap