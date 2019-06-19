Erdoğan: "İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal...
Erdoğan: "İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor.
Erdoğan: "İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir."
Kaynak: AA
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