Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor" -"Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor"
-"Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı