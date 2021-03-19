Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...

19.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:02

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor" -"Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor"

-"Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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