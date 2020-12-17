Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."
17.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:16
Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz.
Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan