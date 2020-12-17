Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."
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Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."

17.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:16
Erdoğan:

Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz.

Erdoğan: "İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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