Erdoğan: "İnşallah bu koronavirüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin üstesinden de birlik, beraberlikle gelineceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin üstesinden de birlik, beraberlikle gelineceğini belirtti. Erdoğan, ulusa sesleniş videosunun da yer aldığı iletisinde, "Hiçbir düşman, milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. İnşallah bu koronavirüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA