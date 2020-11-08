Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz."

08.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:47
Erdoğan:

Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.

Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan

İlgili Haberler

Erdoğan: Deprem konutlarını önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim etmiş olacağız
Erdoğan: Deprem konutlarını önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim etmiş olacağız
9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı
9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı
İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak'
İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak"

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Keşmir'de sivil toplum örgütlerine yönelik baskınları kınadı - HaberlerEski Melikgazi Belediye Başkanı Sami İpek'in cenazesi toprağa verildi - HaberlerBursa'da bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti - HaberlerAraçların gösterge panellerini çalan şüpheliler kamerada - HaberlerAfrikalı liderler Biden'ın seçim zaferini memnuniyetle karşıladı - HaberlerSon dakika haberleri | Kurum: "İzmir'in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız " - HaberlerSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir." - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır - HaberlerSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen... - HaberlerSon dakika haber: Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın (1) - HaberlerTrump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek - HaberTürkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Türkan Şoray Demet Özdemir Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Tisserand Eddie Newton Dorukhan Toköz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Kasım Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 14:50:29. #1.15#
title