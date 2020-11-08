Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz."
08.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:47
Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.
Erdoğan: "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan