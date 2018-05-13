Erdoğan İngiltere'de Konuştu: Birlikte Üretme İmkanlarını Araştıralım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Birlikte üretme imkanlarını araştıralım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Birlikte üretme imkanlarını araştıralım." dedi.
Kaynak: Dunya.com