Erdoğan İngiltere'de Konuştu: Birlikte Üretme İmkanlarını Araştıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Birlikte üretme imkanlarını araştıralım." dedi.