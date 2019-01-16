Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit Süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan...
Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.
Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz."
Kaynak: AA