Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit Süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan...

Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit Süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan...

Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz."

Kaynak: AA
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