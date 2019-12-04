Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO liderleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
04.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO liderleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Kaynak: DHA