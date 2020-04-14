Erdoğan: İnfaz düzenlemesi kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alarak hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesine ilişkin, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.
14.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesine ilişkin, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır."dedi.
Kaynak: Dunya.com