Erdoğan oy kullanırken yüzünü başka yöne çeviren kadın müşahit konuştu

23 Haziran İstanbul seçiminde müşahit olan Rukiye Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy kullanırken yüzünü başka yöne çevirdi. O anları anlatan Rukiye Şimşek "Dünyaya 180 derece farklı baktığım bir insanla aynı karede, aynı yöne bakar halde poz vermek istemedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimnde Saffet Çebi Ortaokulu'nda "3300" numaralı sandıkta oy kullandı. Erdoğan oyunu sandığa attığı sırada HDP müşahiti Rukiye Şimşek, yüzünü başka tarafa çevirdi. Şimşek'in bu harekete sosyal medyada çok konuşuldu.

"O ANDA KAMERALARA BAKMAK İSTEMEDİM"

Sendika.org'a olayı anlatan Rukiye Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan içeri girince sandık başkanıyla tokalaştı. Kimliği masanın üstündeydi. Ben başkanın yanına oturmuştum. Zarf, pusula ve tercih mührünü veriyordum. Erdoğan'a pusula ve mührü uzatacağım sırada başkan elimden alıp kendisi verdi. Erdoğan oyunu kullandı. Oyunu kullanırken kameralar çekim yapıyordu. O anda kameralara bakmak istemedim. Önce başımı öne eğdim. Sonra kafamı çevirdim. Farklı bir yöne bakmak istedim. Orada olmak gerçekten gergin bir şeydi benim için. Diğerleri heyecanlanıp kıpır kıpır dururlarken, ben orada olmanın rahatsızlığını, gerginliğini yaşıyordum."

"KİMLİĞİM BELLİ, DURUŞUM BELLİ"

Erdoğan'a nefret duymadığını ve HDP'nin sandık görevlisi olduğunu belirten Şimşek, "Dünyaya 180 derece farklı baktığım bir insanla aynı karede, aynı yöne bakar halde poz vermek istemedim, onun yüzüne bakmak istemedim. Kimliğim belli, duruşum belli. Bunun politik altyapısına dair çok şey de söylenebilir" dedi.