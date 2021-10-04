Erdoğan'ın Yeni Anayasa Çağrısını Kılıçdaroğlu Samimi Bulmadı

Erdoğan'ın yeni anayasa için uzlaşma yönünde mesaj vermesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nca samimi bulunmadı. Kılıçdaroğlu, TBMM açılışı sonrasında Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili soruya, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" yanıtını verdi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri