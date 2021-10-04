Erdoğan'ın Yeni Anayasa Çağrısını Kılıçdaroğlu Samimi Bulmadı
Erdoğan'ın yeni anayasa için uzlaşma yönünde mesaj vermesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nca samimi bulunmadı.
Erdoğan'ın yeni anayasa için uzlaşma yönünde mesaj vermesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nca samimi bulunmadı. Kılıçdaroğlu, TBMM açılışı sonrasında Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili soruya, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" yanıtını verdi.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri