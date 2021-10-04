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Erdoğan'ın Yeni Anayasa Çağrısını Kılıçdaroğlu Samimi Bulmadı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Erdoğan'ın yeni anayasa için uzlaşma yönünde mesaj vermesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nca samimi bulunmadı.

Erdoğan'ın yeni anayasa için uzlaşma yönünde mesaj vermesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nca samimi bulunmadı. Kılıçdaroğlu, TBMM açılışı sonrasında Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili soruya, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın Yeni Anayasa Çağrısını Kılıçdaroğlu Samimi Bulmadı
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Haber: Erdoğan'ın Yeni Anayasa Çağrısını Kılıçdaroğlu Samimi Bulmadı - Haberler
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