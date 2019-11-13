Erdoğan'ın Trump'la Görüşmesi Konusunda Halk Ne Düşünüyor?
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Erdoğan'ın Trump'la Görüşmesi Konusunda Halk Ne Düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme Türkiye kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

13.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:47

Cumhurbaşkanı 'ın yarın ABD Başkanı 'la yapacağı görüşme kamuoyunda da yakından takip ediliyor. VOA Türkçe İstanbul'daki vatandaşlara bu ziyaretle ilgili fikirlerini sordu



Haber Videosu: Erdoğan'ın Trump'la Görüşmesi Konusunda Halk Ne Düşünüyor?
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