Erdoğan'ın Trump'la Görüşmesi Konusunda Halk Ne Düşünüyor?

13.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme Türkiye kamuoyunda da yakından takip ediliyor. VOA Türkçe İstanbul'daki vatandaşlara bu ziyaretle ilgili fikirlerini sordu