Erdoğan'ın Trump'la Görüşmesi Konusunda Halk Ne Düşünüyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme Türkiye kamuoyunda da yakından takip ediliyor.
13.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme Türkiye kamuoyunda da yakından takip ediliyor. VOA Türkçe İstanbul'daki vatandaşlara bu ziyaretle ilgili fikirlerini sordu
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Erdoğan'ın Trump'la Görüşmesi Konusunda Halk Ne Düşünüyor?