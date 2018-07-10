Erdoğan'ın Tarihi Yemini Sonrası Külliye'de Düzenlenen Törene Ünlüler Akın Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırdı. Yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı.

ECE ERKEN VE ALİ KOÇ TÖRENE KATILANLAR ARASINDAYDI

Ünlü isimlerin başında sunucu Ece Erken, Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç ve şarkıcı Alişan Törene katılanlar arasındaydı. Törende sanatçı arkadaşlarıyla güzel vakit geçiren Ece Erken sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Ece Erken Mustafa Sandal ile birlikte

ORHAN GENCEBAY EŞİ İLE TÖRENE KATILDI

Usta Sanatçı Orhan Gencebay da eşi Sevim Elif Emre ile Başkan Erdoğan için düzenlenen törene davet edilen isimler arasındaydı.

İşte törene katılan diğer ünlüler;