Erdoğan'ın Tarihi Yemini Sonrası Külliye'de Düzenlenen Törene Ünlüler Akın Etti
Erdoğan'ın mecliste yaptığı tarihi yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel tören düzenlendi. Törene ünlülerden birçok isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırdı. Yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı.
ECE ERKEN VE ALİ KOÇ TÖRENE KATILANLAR ARASINDAYDI
Ünlü isimlerin başında sunucu Ece Erken, Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç ve şarkıcı Alişan Törene katılanlar arasındaydı. Törende sanatçı arkadaşlarıyla güzel vakit geçiren Ece Erken sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
ORHAN GENCEBAY EŞİ İLE TÖRENE KATILDI
Usta Sanatçı Orhan Gencebay da eşi Sevim Elif Emre ile Başkan Erdoğan için düzenlenen törene davet edilen isimler arasındaydı.
İşte törene katılan diğer ünlüler;