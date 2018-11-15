Erdoğan'ın Taksim'deki Camiyi 24 Yıl Önce İşaret Ettiği Ortaya Çıktı

Bundan 24 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.

24 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ

Halen inşaatı süren Taksim'deki camide çalışmalar devam ederken, bundan tam 24 yıl önce Başkan Erdoğan, Taksim'e camii yapacağı yeri gösteriyor.