Erdoğan'ın Taksim'deki Camiyi 24 Yıl Önce İşaret Ettiği Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında Taksim'de kaydedilen görüntüsünde "Cami yaptıracağız" diyerek bugün inşası süren Taksim'deki caminin yerini işaret ettiği görülüyor.
Bundan 24 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.
24 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ
Halen inşaatı süren Taksim'deki camide çalışmalar devam ederken, bundan tam 24 yıl önce Başkan Erdoğan, Taksim'e camii yapacağı yeri gösteriyor.