Erdoğan'ın Suçlamalarıyla Ankara'da Siyasi Tansiyon Yükseldi
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Erdoğan'ın Suçlamalarıyla Ankara'da Siyasi Tansiyon Yükseldi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tacizci, tecavüzcü isimleri korumakla suçlamasıyla birlikte İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Rize'de maruz kaldığı fiziki saldırı girişimi için "Daha neler olacak, neler" tehdidinde bulunması Ankara'da gerilim yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tacizci, tecavüzcü isimleri korumakla suçlamasıyla birlikte İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Rize'de maruz kaldığı fiziki saldırı girişimi için "Daha neler olacak, neler" tehdidinde bulunması Ankara'da gerilim yarattı

Erdoğan'ın Suçlamalarıyla Ankara'da Siyasi Tansiyon Yükseldi

Kaynak: DailyMotion.com

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