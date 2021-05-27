Erdoğan'ın Suçlamalarıyla Ankara'da Siyasi Tansiyon Yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tacizci, tecavüzcü isimleri korumakla suçlamasıyla birlikte İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Rize'de maruz kaldığı fiziki saldırı girişimi için "Daha neler olacak, neler" tehdidinde bulunması Ankara'da gerilim yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tacizci, tecavüzcü isimleri korumakla suçlamasıyla birlikte İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Rize'de maruz kaldığı fiziki saldırı girişimi için "Daha neler olacak, neler" tehdidinde bulunması Ankara'da gerilim yarattı

Kaynak: DailyMotion.com