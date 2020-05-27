Erdoğan'ın sözlerinden etkilenen ana sınıfı öğrencisinin anlamlı bağışı
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Erdoğan'ın sözlerinden etkilenen ana sınıfı öğrencisinin anlamlı bağışı

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Eymen Efe Delikanlı (6), geçen yıl yaşamını yitiren kardeşi Eslem Ece (2) ile kumbarada biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya karar verdi.

Erdoğan'ın sözlerinden etkilenen ana sınıfı öğrencisinin anlamlı bağışı
27.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:15

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Eymen Efe Delikanlı (6), geçen yıl yaşamını yitiren kardeşi Eslem Ece (2) ile kumbarada biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya karar verdi. Eymen Efe'nin, televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Paylaşmak güzeldir' sözleri üzerine böyle bir karar aldığını belirten babası Ömer Delikanlı (29), "Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Anaokulu öğrencisi Eymen Efe ile kardeşi Eslem Ece Delikanlı, aileleri tarafından alınan kumbarada para biriktirmeye başladı. Ancak Eslem Ece, geçen yıl evde yaşadığı bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Kumbarada para biriktirmeye devam eden Eymen Efe ise, televizyon izlediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' çağrısında 'Paylaşmak güzeldir' sözlerinden etkilenerek ailesine kumbarasındaki parayı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istediğini söyledi. Bu teklif karşısında şaşıran aile ise oğulları Eymen Efe'nin istediğini yerine getirdi.

Vefat eden kardeşinin mutlu olması için kumbaradaki parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldığını söyleyen Eymen Efe Delikanlı, "Cumhurbaşkanımızı izledikten sonra babama kumbarayı açıp içindeki paraları ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Aldığımız hediye kartlarını dağıtacağız. Böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum. Arkadaşlarıma da örnek olmak istiyorum. Yeniden para biriktirip ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istiyorum" diye konuştu.'HAYIRLI BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞİZ'Baba Ömer Delikanlı, Eymen Efe'den gelen talep karşısında hem çok şaşırdıklarını hem çok gururlandıklarını söyledi. Delikanlı, "Oğlum Eymen Efe sitenin bahçesinde oynarken birden eve çıktı ve kumbarayı açmamızı istedi. Nedenini sorduğumuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlediğini ve vefat eden kardeşi Eslem Ece için hayır yapmak için biriktirdiği paraları ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istediğini söyledi. Bu durum karşısında ben ve eşim oldukça şaşırdık ve duygulandık. Kumbarayı açtığımızda 1289 lira çıktı. Biz de bunu 1400 liraya tamamladıktan sonra bir marketten 100'er lira değerinde hediye kartları aldık. Bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" ifadelerini kullandı. Eymen'in, para biriktirmeye kardeşiyle başladığını belirten Ömer Delikanlı, "Vefat eden kardeşiyle birlikte her gün kumbaraya para atarlardı. Tabi biz de o günlerde bunları hayal edemezdik. Eymen, kardeşinin vefatından sonra onu hiç unutmadı. Sürekli fotoğrafına bakıyor ve onun için böyle bir hayır yaptı. Bu tarz yardımlar yapmak isterse biz de her zaman onun arkasında olacağız. İnsanların Eymen'e olan tepkileri de gayet olumlu. Umarım birçok kişiye de örnek olur ve böylelikle çok daha fazla ihtiyaç sahibi sebeplenir. Ne mutlu bize ki hayırlı bir evlat yetiştirmişiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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