CHP Parti Sözcüsü'nden Mahir Ünal'a Yanıt: CHP'nin Ahlak Tavsiyelerine İhtiyacı Yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadelere cevap verdi. Tezcan, CHP'nin ahlak tavsiyesine ve değerlendirmesine ihtiyacının olmadığını söyledi.

"CHP DIŞARIDAN DİZAYN EDİLEMEZ"

Tezcan, yaptığı açıklamada, Mahir Ünal'ın açıklamasında Kılıçdaroğlu için "Ahlaksız" ifadelerini kullandığını belirterek CHP'nin hiçbir zaman dışarıdan dizayn edilecek bir parti olmadığını, bundan sonra da olmayacağını söyledi.

ADALET İÇİN 435 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Ünal'ın Kılıçdaroğlu için "Tarihin çöplüğündeki yerini aldı" sözlerine yer verdiğini aktaran Tezcan, şöyle devam etti: Adalet için 435 kilometre yürüyenin tarihteki yeri şeref locasıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü, demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle tarihteki şeref locasındaki yerini daha şimdiden ayırtmıştır.

"KILIÇDAROĞLU DARBELERE KARŞI DEMOKRASİYİ SAVUNDU"

Kılıçdaroğlu'nun her türlü darbeye karşı demokrasiyi savunduğunun altını çizen Tezcan, "Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da 20 Temmuz sivil darbesine karşı da ilk günden beri kararlı bir direniş göstermiş, demokratik duruşunu sergilemiştir." diye konuştu.