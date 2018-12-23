Erdoğan'ın "Sen İsrail'deki Yahudi Değilsin" Sözlerine Netanyahu'dan Küstah Cevap: Çocuk Katleden Bize Vaaz Vermesin

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin." sözlerine Twitter'dan cevap verdi. Netanyahu, Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında "Köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin." dedi.

ERDOĞAN: ONLAR ERKEĞİ, KADINI, ÇOCUĞU BİLE TEKMELER

?Erdoğan TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda 'Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim' deriz." demişti.

NETANYAHU: İSRAİL'E VAAZ VERMESİN

Netanyahu, Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin."