Erdoğan'ın Seçim Başarısı Kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kutlama yapıldı.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen kutlamalara Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ile partililer ve vatandaşlar katıldı.



Davul ve zurna ekibinin de eşlik ettiği kutlamada havai fişek gösterisi ve tezahüratlar yapıldı. Bazı vatandaşlar da şehir merkezinde araç konvoyu düzenledi.



Belediye Başkanı Edis, Vezirköprü halkının yüksek bir oy oranı ile AK Parti'yi desteklediğini söyledi.

Kurt ise yapılan yatırımların Vezirköprü ilçesinde de hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, dev ekranda canlı olarak izletildi.