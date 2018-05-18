Erdoğan'ın Onayladığı Üç Kanun Yürürlükte

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu" ile vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram öncesi ikramiye düzenlemelerini içeren ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanun yürürlükte.