Erdoğan'ın müjdesini çay ocaklarında dinlediler
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Erdoğan'ın müjdesini çay ocaklarında dinlediler

Erdoğan'ın müjdesini çay ocaklarında dinlediler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesini Elazığ'da vatandaşlar, çay ocağında can kulağı ile dinledi.

21.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:52

Erdoğan'ın müjdesini çay ocaklarında dinlediler

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesini Elazığ'da vatandaşlar, çay ocağında can kulağı ile dinledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı bir açılışta "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak" ifadelerinin ardından tüm Türkiye bu gelişmeye odaklandı. Elazığ'da vatandaşlarda çay ocaklarında televizyonun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını takip etti. Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" müjdesi tüm vatandaşları sevindirdi.

"Tüm coşkuyla cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik"

Müjdeyi duymak için çay ocaklarına geldiklerini belirten vatandaşlardan Ömer Gülmez, " Tüm coşkuyla cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar çay ocağına geldi, ben de geldim. Ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, rabbim utandırmasın yar ve yardımcımız olsun" dedi.

"İnşallah tüm Türkiye'ye hayırlı olur"

Ahmet Saylan ise " Tüm ülkede olduğu gibi biz de gelip çay ocağında cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Karadeniz açıklarında doğalgaz keşfedilmiş, inşallah tüm Türkiye'ye hayırlı olur" diye konuştu.

Erdoğan'ın müjdesini çay ocaklarında dinlediler

Kaynak: İHA

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