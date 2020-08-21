Erdoğan'ın müjdesini çay ocaklarında dinlediler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz rezervi müjdesini Elazığ'da vatandaşlar, çay ocağında can kulağı ile dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz rezervi müjdesini Elazığ'da vatandaşlar, çay ocağında can kulağı ile dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı bir açılışta "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak" ifadelerinin ardından tüm Türkiye bu gelişmeye odaklandı. Elazığ'da vatandaşlar da çay ocaklarında televizyonun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını takip etti. Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" müjdesi tüm vatandaşları sevindirdi.

"Tüm coşkuyla Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik"

Müjdeyi duymak için çay ocaklarına geldiklerini belirten vatandaşlardan Ömer Gülmez, "Tüm coşkuyla Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar çay ocağına geldi, ben de geldim. Ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, rabbim utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun" dedi.

"İnşallah tüm Türkiye'ye hayırlı olur"

Ahmet Saylan ise "Tüm ülkede olduğu gibi biz de gelip çay ocağında Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Karadeniz açıklarında doğal gaz keşfedilmiş, inşallah tüm Türkiye'ye hayırlı olur" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA