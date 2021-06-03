Erdoğan'ın müjde açıklaması ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde haberi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi. Peki, Erdoğan'ın müjde açıklaması ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde haberi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT ortak yayınına konuk oldu. Erdoğan, gündeme ilişkin sorulara yanıt verirken projelerden de bahsederek cuma günü ise müjde vereceğini belirtti. Bu gelişme heyecan yaratırken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne?" soruları art arda gelmeye başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde haberi nedir?

ERDOĞAN'IN MÜJDE HABERİ NEDİR? NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yeni müjde haberi verdi, meraklı bekleyiş başladı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası ABD basınına konuşan kaynaklar müjdenin ilk ipucunu verdi.

ÖNEMLİ MİKTARDA GAZ BULUNDU

ABD merkezli Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan yeni arama kuyusu Amasra-1 kuyusundan elde edilen ilk verilerin bölgede önemli miktarda gaz bulunduğunu gösterdiğini aktardı.

GEÇEN YIL 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU

Geçen yıl Türk sondaj gemileri Karadeniz'deki en büyük keşif olan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmuş ve üretimin 2023 yılına kadar başlayabileceği açıklanmıştı. Bloomberg, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDESİ HATIRLATILDI

Haberde, Amasra-1 kuyusunda keşfedildiği belirtilen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığı'nın yorum yapmaktan kaçındığı kaydedilirken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında verdiği bir demeçte 'Cuma günü Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceği' sözü verdiği hatırlatıldı. Bloomberg ayrıca, Erdoğan'ın muhtemel yeni doğalgaz keşfine ilişkin söz konusu açıklamasını, 'döviz cinsinden ödenmesi gereken enerji ithalatı faturası da dahil olmak üzere, Türkiye'nin uzun süredir süregelen ekonomik zaafiyetlerinden bazılarına bir çözüm olarak sunduğunu' yazdı.