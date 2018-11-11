Erdoğan'ın 'Mezarlarını Kazıyorlar' Dediği PYD Tünelleri Ortaya Çıktı

Terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı PYD unsurlarının daha önce Zeytin Dalı Harekatı'nda kazdıkları tünellerin benzerini Münbiç çevresinde bulunan yüksek noktaya yapmaya çalıştıkları görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış, evet, doğru mezarlarını hazırlıyorlar." demişti.

O KAZILAR GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne mensup teröristler daha önce Zeytin Dalı Harekatı öncesi Afrin ve çevresinde oluşturdukları tünellerin bir benzerini yapmak için Münbiç çevresinde harekete geçti. Teröristler, kentin kırsalında bulunan yüksek noktalarda bir aracın rahatlıkla girebileceği şekilde tünel kazıları başlattı.

HAKİM TEPELERDE BEKLİYORLAR

Teröristler, geçtiğimiz günlerde Münbiç ve çevresine hendek kazarken görüntülenmişti. Terörist grupların yapmaya çalıştıkları tünellerin fark edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta bu bölge ateş altına alınmış ve teröristler bu bölgedeki çalışmalarını durdurmuştu. Ancak teröristler oluşturdukları noktalarda beklemeye devam ediyor.

ERDOĞAN: MEZARLARINI KAZIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda yaptığı konuşması sırasında, Mümbiç konusuna da değinerek şunları söylemişti:

"Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış, evet, doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan o." demişti.