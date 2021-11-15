ERDOĞAN'IN KONUTUNUN FOTOĞRAFLANMASI SORUŞTURMASINDAN DETAYLAR

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve yanlarında bulunan İhsan A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İsrailli çiftin 2014 yılında da İstanbul'a geldikleri, Mody O.'nun İsrail'de otobüs firmasında çalıştığı ve yanlarında bulunan Türk vatandaşı İhsan A.'nın da Türkiye'de oto kaporta işiyle uğraştığını ifade ettikleri öğrenildi. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.

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Öte yandan, İsrail vatandaşı Mody ve Natalia O.'nun tutuklanması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bakanlığın konsolosluk bölümünün başkanı Rina Djerassi başkanlığında bir heyetin İstanbul'a gönderilmeye karar verildiğini duyurdu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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