ERDOĞAN'IN KONUTUNUN FOTOĞRAFLANMASI SORUŞTURMASINDAN YENİ DETAYLAR

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O, çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler çektikleri görselleri "Aile" ismini verdikleri bir mesajlaşma programında paylaştıkları ve kuleyle konut arasındaki mesafenin de hesaplandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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