Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Yunanistan'ın açıklamalarına tepki
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Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Yunanistan'ın açıklamalarına tepki

Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Yunanistan'ın açıklamalarına tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kuzey Kıbrıs'a yönelik müjde' açıklayacağı ziyareti öncesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tansiyonu yükseltmeye yönelik açıklamaları tepki çekti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kuzey Kıbrıs'a yönelik müjde' açıklayacağı ziyareti öncesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tansiyonu yükseltmeye yönelik açıklamaları tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geniş heyetle ziyaret gerçekleştirecek. Güvenlik kaynakları, önemli ziyaret öncesinde, Yunanistan'dan gelen, Ada'da çözümü önleyici ve gerilimi artırıcı açıklamalarla Güney Kıbrıs basınında çıkan bazı haberlere tepki gösterdi. Yunan yetkililerin Kıbrıs'a yönelik "İki devletli çözüm yoktur. Kıbrıs sorununun çözümü adayı birleştirmektir" ifadelerini eleştiren kaynaklar, Kıbrıs'ın Türkiye için mili mesele olduğunu belirtti. Ada'da kalıcı çözümün önemine değinen kaynaklar, "Denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağı açıktır. Kıbrıs'ta iki devletli yapı artık tek çözümdür" dedi. 

Türkiye'nin ve KKTC'nin yapıcı tutumuna rağmen Yunanistan ve GKRY'nin temelsiz ve uzlaşmaz tavır sergilediğini dile getiren kaynaklar, Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu hiçe sayan bu tutuma son verilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yönelik gayret gösterdiğini aktaran kaynaklar, Kıbrıs dahil 'mavi vatan'daki hak, alaka ve menfaatleri korumaktaki kararlılığı vurguladı

Güney Kıbrıs basınında Aşağı Pirgo'nun 20 kilometre açıklarında devriye gezen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait sahil güvenlik gemisinin, Türk gemisine uyarı ateşi açtığına ve kovaladığına yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan ve GKRY'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bu tür haberler ve açıklamalarla gerilimi artırmaya çalıştıklarını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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