Erdoğan'ın katılacağı "Türk konseyi 8. Zirvesi" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'ın katılacağı "Türk konseyi 8. Zirvesi" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
Erdoğan'ın katılacağı

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

"Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temalı zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek.  Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf  Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.

Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde zirvenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.


Erdoğan'ın katılacağı Türk konseyi 8. Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

Erdoğan'ın katılacağı Türk konseyi 8. Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

Erdoğan'ın katılacağı Türk konseyi 8. Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

Erdoğan'ın katılacağı Türk konseyi 8. Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

Erdoğan'ın katılacağı Türk konseyi 8. Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Son Dakika Haberleri
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title