Erdoğan'ın Kalacağı Otel Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri
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Erdoğan'ın Kalacağı Otel Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri

Başkent Washington'da bazı Kürt ver Ermeni grupların gösteri düzenlemesi beklenirken, Erdoğan'ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

Başkent 'da bazı Kürt ver Ermeni grupların gösteri düzenlemesi beklenirken, Erdoğan'ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi



Haber Videosu: Erdoğan'ın Kalacağı Otel Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri
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