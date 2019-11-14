Erdoğan'ın Kalacağı Otel Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri
Başkent Washington'da bazı Kürt ver Ermeni grupların gösteri düzenlemesi beklenirken, Erdoğan'ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.
14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47
Başkent Washington'da bazı Kürt ver Ermeni grupların gösteri düzenlemesi beklenirken, Erdoğan'ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Erdoğan'ın Kalacağı Otel Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri