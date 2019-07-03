Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali

Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali

ABD'li kaynaklar, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın S-400'ler nedeniyle yaptırım olmayacağı yönünde güvence verdiği ifadesine rağmen Ankara'ya yaptırım uygulamakta kararlı olduğunu dile getirdi

Erdoğan'ın 'güvence' ifadesine rağmen ABD'den S-400 yaptırımı sinyali

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında Japonya'daki G20 Zirves'nde 'uzlaşıldığı mesajları verilen' S-400 yaptırımı konusunda Washinton'un kararlı olduğu belirtiliyor.

Amerikalı hükümet yetkilileri, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın güvence verdiği ifadesine rağmen Ankara'ya yaptırım uygulamaya hazırlandığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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