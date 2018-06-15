Erdoğan'ın Mektubuna Hollandalı Bakan'dan Sert Tepki: İç İşlerimize Müdahaledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da yaşayan Türklere yolladığı ''güçlü Türkiye'' mektubu Hollanda'yı karıştırdı. Mektuba tepki gösterenHollandalı Bakan ''bu iç işlerimize müdahaledir'' dedi.

ERDOĞAN'IN GURBETÇİLERE YOLLADIĞI MEKTUBA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Haziran akşam saat 21:00'e kadar devam edecek oy kullanma işlemi öncesi, Belçika ve Hollanda 'daki seçmenlerin adreslerine birer mektup gönderdi.

Erdoğan, seçimlerde "yeni bir başlangıcın adımını atacaklarını" belirterek, mektubunda "Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye" sözü verdi.

Cumhurbaşkanı, partisinin seçimlerde kullandığı, "Vakit Türkiye vakti" ve "Vakit birlik vakti" sloganlarıyla Avrupa'daki seçmenlerden destek istedi.

''MEKTUP İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE''

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, Erdoğan'ın mektuplu propagandasının "uygunsuz" olduğunu söyledi.

Bunu Hollanda 'nın içişlerine yönelik müdahale olarak değerlendiren Bakan Koolmees, "Hollandalı Türklerin geleceği Hollanda 'dadır" dedi.

HOLLANDA ''PROPAGANDA İÇİN GELMEYİN'' DEDİ

AKP'nin seçmen adreslerini nasıl elde ettiği tartışma konusu olmuştu.

Hollandalı bakan, hükümetin bu konuda somut bir adım atıp atmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Hollanda, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Türkiye kökenli seçmenlere mektup gönderilmesi üzerine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Ankara'yı protesto etmişti.

AKP'nin seçmen adreslerini elde etmek için gizlilik yaslarını ihlal edip etmediğini inceleme altına alınmıştı.