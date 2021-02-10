Erdoğan'ın Gönlünden Geçen Bir Kadın Astronotun Uzaya Gitmesi"
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Erdoğan'ın Gönlünden Geçen Bir Kadın Astronotun Uzaya Gitmesi"

10.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:51
Erdoğan'ın Gönlünden Geçen Bir Kadın Astronotun Uzaya Gitmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Ajansı'nın programını açıkladı; Türkiye'nin uzay hedeflerini sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Ajansı'nın programını açıkladı; Türkiye'nin uzay hedeflerini sıraladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sabahında programla ilgili detaylar verdi.

Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı." dedi.

Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"(Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor." diyen Varank, şunları söyledi:

"En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor."

"GURUR YAŞATACAĞIZ"

"Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız."

"Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz."

Uzay alanında iş birliği konusunda Bakan Varank, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi." dedi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda konuşan Varank, Göbeklitepe'deki monolit için de "Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi" dedi.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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