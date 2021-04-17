Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

8 Mayıs'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Zonguldak'a gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı.

İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu
İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu

8 Mayıs'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Zonguldak'a gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yapımı devam eden Uzunmehmet camisinin açılışı için 8 Mayıs'da Zonguldak geleceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın gelişi öncesinde Zonguldak Valiliğinde hummalı çalışmalar başladı. Valilik binası önünde eskiyen Atatürk posteri ve Valilik binası yazısı için yenileme çalışmaları başladı. İtfaiye yardımıyla Atatürk posteri yenilirken, Zonguldak Valiliği yazısı ise yenisiyle değiştirildi. - ZONGULDAK

Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı
Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Caner Erkin Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:31:06. #1.16#

title