Erdoğan'ın Gaziantep Ziyaretinde Ambulans Skandalı İddialarına Soruşturma

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat 2018 tarihinde yaptığı Gaziantep ziyaretinde protokol ambulansının yakıtı bitmesi sonucu yolda kaldığı ve içindeki medikal ürünlerinin tarihi geçtiği iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Medyada Gaziantep'te ambulans skandalı başlığıyla bir haber yer almıştır. Bu haberde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' ın 25 Şubat 2018 Gaziantep ziyaretinde protokol ambulansının yakıtı bittiği için yolda kaldığı, olay sonrası başlatılan inceleme sonucunda ambulans içindeki medikal ürünlerin tarihinin geçtiği ifadeleri yer almaktadır. Söz konusu durumla ilgili Sağlık Bakanlığımız bir soruşturma başlatmıştır. Gerekli inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir. Soruşturmanın tarafsızlığı ve salahiyeti için olayla ilgili ihmal şüphesi dahilinde yer alan yetkililer görevden alınmıştır. 21 Haziran 2018 Perşembe günü yani bugün şehrimize seçim mitingi için gelecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN için yapılan her türlü hazırlıkta olduğu gibi sağlık hizmeti hazırlıkları da titizlikle uygulanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibi ile de koordineli bir şekilde çalışılmış, gerekli tüm tedbirler günler öncesinde alınmış, azami hassasiyet gösterilmiştir. İlgili haberde bahsedildiği gibi Yenişafak Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen'e 25 Şubat 2018 tarihli geçmiş olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olup bugün gerçekleşecek olan ziyaretle ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP